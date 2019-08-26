【即市分析】公用股仲值得持有嗎？

東方產經專欄作者股博士：港股持續受累外憂內患，投資者觀望氣氛甚濃，資金以守代攻，但部分公用股近期都似乎守唔住，好似中電控股(00002)、電能實業(00006)、香港中華煤氣(00003)及港鐵(00066)全部唔係調整，就係冇氣冇力，究竟佢哋仲係咪一個選擇？



從基本面睇，在中美貿易戰持續影響下，環球經濟增長動力減弱，多間主要央行都先後減息或發出減息信號，對於食息一派當然有啟示。以往，每逢環球經濟寒冬初期，公用股皆起防守收息之作用，而在債息回落的情況下，其實間接有利收息股，事關兩者息差相對擴闊。但要留意，如今港股面對極地寒冬，並已直接拖累實體經濟增長，未來就算公用股業務盈利收入等都會受影響，派息政策亦存在變數，加上股價回落下，收咗息都唔夠蝕價，一上一落，投資者自然計數埋單。



簡單以剛公布的煤氣為例子，以往多年穩定派息穩定又加送紅股，股價可謂一帆風順，不過今年公布中績純利跌逾18%，雖然話有好多因素影響業績，但市場有理冇理先沽為敬，事關就算今次派息0.12元，但要到9月10日先除淨，加上未來仲可唔可以維持以往派息政策未知之餘，當下股價受業績表現影響力亦大，所以見股價上周尾段一度跌到落250日線約15.6元先識停，都咪話唔驚！



事實上，公用股本來以防守力及高收息見稱，但近期都守唔住，面對隨時賺息蝕價風險，即使中線欲以其作分擔整體持股風險之用，亦毋須急於入市。

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