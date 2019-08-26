環球冧市：羅尚沛料恒指跌穿二萬五　勿博反彈！　

恒指周一早間曾挫逾900點，技術上50天線短期很大機會跌穿250天線形成終極死亡交叉。



中國銀河國際證券業務發展董事羅尚沛表示，港股技術走勢轉差，但更重要是基本因素轉壞，包括中美貿易關係惡化、聯儲局主席鮑威爾未有明確表示9月減息、人民幣匯率創新低、以及香港局勢不明朗等。



唯一有機會正面一點的消息是，憧憬中國會否有刺激經濟措施出台，但暫時不似，故短期港股走勢仍差，恒指周一跌800點或差不多，但料短期未跌完，之後會穿一穿兩萬五關，投資者同時要留意離岸人民幣匯率會否失守7.2，繼而加劇股市跌勢。



他補充，恒指較後時間有機會進一步下試52周低位24,540點，現時除了短炒金礦股外不要手痕買貨，即使公用股也只是留意住先，不要胡亂博反彈。另外，當恒指處25,400點之上，進取投資者可考慮反手造淡。



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