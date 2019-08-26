【大行點評】瑞銀料在岸人民幣兌美元明年跌至7.3

外媒報道，瑞銀大中華區首席經濟學家汪濤發表報告，預計中國貨幣政策年內還會進一步寬鬆，將繼續推進市場對外開放並嚴密管理匯率，不過隨着貿易戰加劇，監管層也會容許匯率在邊際上更多貶值。



她預料，中國的寬鬆措施包括年內下調人民幣存款準備金率(即「降準」)100個基點，2020年進一步降準100個基點，並加大基建投資力度等。至於在岸人民幣(CNY)兌美元預期今年底將貶至7.2，明年底貶至7.3。



在岸人民幣兌美元最新報7.1442。



美國上周五(23日)對中國輸美貨品再次提高關稅5%。瑞銀估算，是次加徵關稅或在未來12個月，拖累中國國內生產總值(GDP)增速30個基點，與此前預估相同。不過，預估並未考慮貿易相關的不確定性上升，以及對企業信心的衝擊和供應鏈轉移產生的負面影響。



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