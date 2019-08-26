【瑞銀推介】友邦騰訊輪證攻略

瑞銀亞洲股票衍生產品銷售部董事卓素華：友邦保險上周五(23日)公布業績，新業務價值增長兩成，中期息每股按年增14%，中港業務繼續成為公司的推動力。



分別有大行發表報告預計未來3年友邦每年新業務價值會有兩成增長，以及公司會繼續受惠於稅務條例改變的中國區。其實早在公司公布業績前已有資金部署其業績，由8月9至22日的10個交易日內，該股認購證累計約有3,375萬港元資金淨流入，而同期認沽證累計亦約有556萬元資金淨流入。



如投資者看好友邦，可留意認購證(22047)，行使價82.87元，2019年11月到期，有效槓桿約12倍。相反，如投資者看淡，可留意認沽證(23768)，行使價72.83元，2019年12月到期，周一新上市。



另外上周五大市上升，除了受友邦所帶動外，亦得到重磅股騰訊控股以及中國平安的支持。騰訊上周五最高見336元，上升超過1.5%，不過8月份仍累計跌近一成，所以資金不斷留意其認購證，由8月1至22日的16個交易日內，該股認購證累計約有2.12億元資金淨流入，反映投資者或看好該股的走勢。



如投資者看好騰訊，可留意認購證(20198)，行使價350.2元，2019年11月到期，有效槓桿約10倍。相反，如投資者看淡，可留意認沽證(23438)，行使價314.8元，2019年11月到期，有效槓桿約9.2倍。



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