【專家分析】盧楚仁料人民幣明年初或跌至7.5

離岸人民幣(CNH)兌每美元周一早間曾低見7.1926，創歷史新低；兌每百港元貶至91.4。



獨立外匯商品分析師盧楚仁表示，中央對人民幣的態度已180度轉變，不再守穩7算後跌勢加劇，反映隨着中美貿易戰惡化，亦打貨幣戰。



他指，美國總統特朗普威脅要美國企業撤出中國，一旦事成，勢大大打擊中國經濟，因美企撤走同時會搬錢走，屆時會沽出人民幣買入美元，利淡人民幣匯價。另外，若中國經濟轉差，中央會推出減息降準等措施，同樣利淡人民幣走勢，預料人民幣匯價會拾級而下。



以離岸人民幣計，下一個較大支持位看7.25水平，若中國經濟情況持續轉差，再悲觀是明年年初離岸人民幣兌每美元有機會試7.5水平。



對於其他外幣，人民幣下跌不利商品貨幣走勢，歐元和英鎊亦有自身政經問題，所以造就圓匯近期一枝獨秀，若破104.40可進一步看101。



商品方面，現時美元和美股轉弱，對黃金最為有利，國際金價下一上升阻力位為每安士1,580美元。



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