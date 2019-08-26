【即市分析】眾安高追值博嗎？

東方產經專欄作者桃桃：眾安在線(06060)上月底發盈喜，預期由虧轉盈，股價數日間升逾2成，現階段追入，仲有冇肉食？



眾安主力於內地從事互聯網保險服務，業務集中線上，具備新經濟股及內險股的雙重身份。其盈喜指上半年將錄得淨利潤，去年同期則虧損約6.55億元人民幣，公司歸功於上半年總保費穩健增長，綜合成本率進一步改善，加上A股表現良好令投資收益增加，反映盈利能力進步。



參考大行睇法，大摩早前指，今年A股回報增加，加上去年退稅及今年有效稅率低等原因，令包括眾安在內的一眾內險股受惠，維持其「增持」評級，目標價睇30元。以現價21.3水平來看，潛在升幅高逾4成。



再睇該股技術走勢，過去兩年股價屢創新低，惟8月至今營造一個小圓底向上突破，上周五更單日反彈15%，且有大成交配合，動能強勁。目前，該股14天RSI未見超買，MACD牛叉擴闊，料後市有力再升多浸，但前提是今日公布的業績不能太差，宜小注博上，先睇6月橫行區的頂部23元。

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