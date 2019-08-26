【大行報告】滙豐環球料香港今年GDP增長0.3%

滙豐環球研究發表報告，指在中美貿易緊張局勢升級，以及商業情緒疲弱下，香港第二季GDP按季意外收縮0.4%，認為香港經濟阻力短期內持續，但金融市場仍然穩健。



該行指，中美貿戰再次升級，為香港次季GDP意外收縮的主要下行原因，不但令本地經濟增長放緩，事件的不確定性增加亦打擊商業信心和投資，早前政府已將其2019年官方GDP增長預測由2%至3%，下調至0至1%。



另外，持續的示威活動亦有機會打擊入境旅遊，或會削減與旅遊業相關的零售額。香港零售管理協會預測，未來幾個月零售銷售將出現兩位數的萎縮。



鑑於上述因素，該行預期今年香港GDP增​​長0.3%，而2020年則為1.5%，低於此前兩年的2.4%增長。該行又認為日前宣布的財政刺激措施，將為第4季度和2020年的經濟增長提供支持。若然經濟逆風持續，不排除未來幾個季度政府可能進一步實施財政寬鬆政策。



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