【名家貼士】李偉傑：小米目標上望10元

小米集團(01810)專注提高毛利率，分部表現亮眼，集團上季股東應佔溢利雖然大幅倒退87%，但撇除投資公允值變動及優先股等項目，經調整純利按季上升71.7%，表現勝市場預期，受惠智能電話毛利率達8.1%比同業好所帶動，而小米一大增長亮點為小米物聯網(IoT)次季收入按年增長44%，預料小米未來將專注於毛利率多於收入及公司於5G發展上佔較佳位置。在第二季度IoT及生活消費品收入佔比由去年同期22.9%升至28.8%。互聯網新渠道亦有高成長，如電視、海外市場及互聯網金融分部增長強勁，同比上升109%，佔比擴至36%。



小米智能電視出貨量達到約540萬台，同比增長64.9%，根據統計，小米智能電視上半年出貨量在中國排名第一，進入全球前五。集團在物聯網及生活產品進一步得到擴展以及在準備5G爆發年代前，建議在8.7元水平買入，目標價10元，止蝕位8.2元。



大中華投資策略研究學會副會長(港股) 李偉傑

(作者為註冊持牌人士，並無持有上述股份)

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