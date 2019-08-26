【瑞通推介】美團逆市大升　購證牛證部署

瑞通認股證牛熊證銷售部：中國採取反制措施，宣布向750億美元的美國進口商品分批加徵5至10%關稅；美國總統特朗普宣布原定下月起向3,000億美元中國貨徵收的10%關稅，調升至15%；而原定10月1日起向2,500億美元中國貨徵收的25%關稅，也進一步調升至30%，並呼籲美國企業撤出中國。道指上周五(23日)收跌623點，報25,628點，跌幅近2.4%。



受累中美貿易戰愈演愈烈，以及香港反對修訂《逃犯條例》風波持續，上周結束連跌四周走勢的恒指，周一(26日)早段曾急挫逾900點，回落至25,200點水平，走勢再度轉弱，後市觀察近期低位24,899點的支持。其好倉(牛證及認購權證)上周五淨流出逾4,400萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾7,200萬元，反映投資者普遍看淡後市。上周五其牛證街貨重貨區為收回價25,600至25,699點，而熊證街貨重貨區為收回價26,400至26,499點。



近期弱於大市的騰訊控股，上周五升近1%結束3日跌勢，周一早段再度受壓，瀉逾3%，低見320.6元，創近3個月低位，留意後市會否進一步下試今年5月低位316.8元支持。上周五其好倉錄逾30萬元淨流出，淡倉同日則有近520萬元淨流入。



友邦保險半年多賺1.3倍，新業務價值增至22.75億美元創半年業績新高，股價上周五曾升近3%至78.5元，收報77.75元。股份周一早段一度回吐逾4%，回至74元邊見初步支持，連失10天和20天線，其後跌幅收窄，下一支持留意近日低位72.55元。上周五分別有775萬和3萬元淨流出其好倉和淡倉。



美團點評上周五收市後公布中期業績，半年錄收入418.76億元人民幣，按年增加近59%，虧損收窄至5.54億元人民幣，其中第二季扭虧賺8.77億元人民幣。股份上周五剛好收於70元，周一早段逆市漲近8%，高見75.4元之新高水平，其後續於75元附近徘徊，技術走勢良好，暫處各主要平均線之上，14天RSI進入超買水平。上周五分別有549萬和69萬元淨流入其好倉和淡倉。



中國人壽上半年多賺近1.29倍，新業務價值按年增長22.7%，績後獲大行唱好以及資金追捧，上周五股價曾漲超過4%至18.98元，收市保持3.2%的升幅，成交亦見配合。不過中美貿易戰升級拖累中港股市周一早段受壓，國壽低開逾4%，一舉跌穿10天和20天線，之後跌幅略為收窄，於18元之上整固。當市況其後喘定，投資者可留資金會否重新注視有業績支持的股份。輪證資金流方面，上周五有580萬元淨流入其好倉博股價升勢未完，淡倉同日則有16萬元淨流出。



瑞通相關認股證之選擇：

恒指輕微價外、中短期購證(19836)，行使價27,600點，2019年11月到期，實際槓桿18.1倍。價內、中短期沽證(19842)，行使價25,400點，2019年12月到期，實際槓桿9.3倍。



騰訊輕微價外、短期購證(19176)，行使價346元，2019年11月到期，實際槓桿11.7倍。貼價、中短期沽證(19175)，行使價314.8元，2019年11月到期，實際槓桿8.5倍。



友邦輕微價外、短期購證(19276)，行使價79.93元，2019年10月到期，實際槓桿15.1倍。貼價、中短期沽證(21926)，行使價72.83元，2019年12月到期，實際槓桿7.8倍。



美團輕微價外、中短期購證(20429)，行使價80元，2020年2月到期，實際槓桿4.6倍。



國壽貼價、短期購證(14251)，行使價18.9元，2019年11月到期，實際槓桿10.4倍。輕微價外、中年期沽證(22824)，行使價17元，2020年3月到期，實際槓桿6倍。



舜宇光學價外、中短期購證(12455)，行使價128.8元，2019年12月到期，實際槓桿7.8倍。



瑞通相關牛熊證之選擇：

恒指N類牛證(52515)，收回價及行使價24,820點，槓桿比率45.3倍。熊證(53112)，收回價26,380點，槓桿比率19.7倍。



騰訊牛證(64306)，收回價310.1元，槓桿比率20.8倍。熊證(53356)，收回價345.5元，槓桿比率11.9倍。



友邦牛證(57802)，收回價70.07元，槓桿比率11.9倍。熊證(52302)，收回價81.6元，槓桿比率9.4倍。



美團場內最高收回價牛證(54039)，收回價63.1元，槓桿比率4.5倍。



國壽牛證(63071)，收回價16.41元，槓桿比率8倍。熊證(52996)，收回價19.8元，槓桿比率8.1倍。



免責聲明：由瑞通認股證牛熊證銷售部發出。本結構性產品並無抵押品。結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結構性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。閣下投資前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。



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