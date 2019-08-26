【午市重點睇】圓匯金價強勢　油價呈弱

●亞洲市，離岸人幣跌至近7.2關口，現企7.1418。美匯指數報97.71；圓匯曾高見104.44，現輕微回軟至105.46；歐元、英鎊分別見1.114及1.227。港匯略轉強，現處7.8421。金價受捧，現報1,540美元，油價呈弱，布油、紐油分別守58美元及53美元水平。道指期貨跌110點。



●中美貿易戰再度升級，港股顯著受壓，恒生指數半日急731挫點或2.79%，報25,447點。https://bit.ly/2ZswfL0

-異動板塊：科技股成重災區，騰訊跌3%，瑞聲破底。

-異動板塊：出口股再捱沽，萬洲急挫7%。

-魚缸通：散戶買衍生工具慘蝕八成。



●【即市分析】李偉傑：小米目標上望10元。

-https://bit.ly/33Yhwe5

-眾安高追值博嗎？https://bit.ly/33Vod0x

-中美關係短期難修復，人民幣料續尋底。https://bit.ly/2NvKYT2

-公用股仲值得持有嗎？https://bit.ly/2Hqg4ro

-港股變數多，宜先靠邊站。https://bit.ly/2Pfrapt



●【大行點評】

-滙豐環球料香港今年GDP增長0.3%。https://bit.ly/2U3cY1y

-瑞銀料在岸人民幣兌美元明年跌至7.3。https://bit.ly/2Zdueae



●環球冧市：

-A股三大指數半日全線下跌。https://bit.ly/2L4S9Pg

-日股中段跌逾400點。https://bit.ly/2PfqoZB

-李偉傑料港股未見今年低位。https://bit.ly/2MBkbFp

-羅尚沛料恒指跌穿二萬五，勿博反彈！https://bit.ly/2PfKbbx



●【股民熱話】港元兌人民幣1兌1漸行漸近，你有咩打算？https://bit.ly/2U1FiBB



●港元拆息︰1個月期續升至1.99厘。



●離岸人民幣曾挫至7.1926歷史新低，兌港元貶至91.4。



●貿戰激化：

-劉鶴歡迎各國在中國投資，反對貿戰升級。

-南韓必要時採取措施穩定匯市。

-美國及日本10年期債息齊創3年低位。



●野村降MSCI香港評級至減持，公司估值「看似」吸引。

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