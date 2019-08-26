【午市重點睇】圓匯金價強勢 油價呈弱
●亞洲市，離岸人幣跌至近7.2關口，現企7.1418。美匯指數報97.71；圓匯曾高見104.44，現輕微回軟至105.46；歐元、英鎊分別見1.114及1.227。港匯略轉強，現處7.8421。金價受捧，現報1,540美元，油價呈弱，布油、紐油分別守58美元及53美元水平。道指期貨跌110點。
●中美貿易戰再度升級，港股顯著受壓，恒生指數半日急731挫點或2.79%，報25,447點。https://bit.ly/2ZswfL0
-異動板塊：科技股成重災區，騰訊跌3%，瑞聲破底。
-異動板塊：出口股再捱沽，萬洲急挫7%。
-魚缸通：散戶買衍生工具慘蝕八成。
●【即市分析】李偉傑：小米目標上望10元。
-https://bit.ly/33Yhwe5
-眾安高追值博嗎？https://bit.ly/33Vod0x
-中美關係短期難修復，人民幣料續尋底。https://bit.ly/2NvKYT2
-公用股仲值得持有嗎？https://bit.ly/2Hqg4ro
-港股變數多，宜先靠邊站。https://bit.ly/2Pfrapt
●【大行點評】
-滙豐環球料香港今年GDP增長0.3%。https://bit.ly/2U3cY1y
-瑞銀料在岸人民幣兌美元明年跌至7.3。https://bit.ly/2Zdueae
●環球冧市：
-A股三大指數半日全線下跌。https://bit.ly/2L4S9Pg
-日股中段跌逾400點。https://bit.ly/2PfqoZB
-李偉傑料港股未見今年低位。https://bit.ly/2MBkbFp
-羅尚沛料恒指跌穿二萬五，勿博反彈！https://bit.ly/2PfKbbx
●【股民熱話】港元兌人民幣1兌1漸行漸近，你有咩打算？https://bit.ly/2U1FiBB
●港元拆息︰1個月期續升至1.99厘。
●離岸人民幣曾挫至7.1926歷史新低，兌港元貶至91.4。
●貿戰激化：
-劉鶴歡迎各國在中國投資，反對貿戰升級。
-南韓必要時採取措施穩定匯市。
-美國及日本10年期債息齊創3年低位。
●野村降MSCI香港評級至減持，公司估值「看似」吸引。
－－－－－－
立即參加「賞您睇」：https://reward.on.cc/theclub/promote/index.html
Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。