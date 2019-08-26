新股專輯：復星旗下復宏漢霖已通過上市聆訊

無懼市況波動，復星國際(00656)旗下未盈利生科企上海復宏漢霖生物技術已通過上市聆訊！早前有市場消息指，該公司本周開始進行上市前預路演，是次集資額約5億美元(約39億港元)。



復宏漢霖為未有盈利的生物科技企業，復星國際間接持有其上市前約61.09%股權。更新後初步招股文件顯示，截至今年3月底止首季，該公司虧損達1.58億元人民幣(下同)，按年擴大1.33倍；收入92.4萬元，而2018年同期則沒有任何收入；研發開支按年大增1.03倍至超過1億元。



該公司主要從事開發單克隆抗體生物類似藥，包括針對淋巴瘤、乳腺癌及轉移性胃癌等疾病。目前，該公司正自主開發20種以上候選生物藥及多種腫瘤免疫聯合療法，另外今年5月已推出商業化生物類似藥HLX01漢利康。



事實上，復宏漢霖早於去年12月已向聯交所遞交主板上市申請，今年7月再度提交申請。復星醫藥(02196)董事長陳啟宇今年4月曾公開表示，暫無意將復宏漢霖於科創板上市，目前會專注於香港上市計劃。

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