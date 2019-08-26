綠葉製藥授予阿斯利康膽固醇藥物新加坡推廣權

綠葉製藥(02186)公布，其子公司綠葉製藥(新加坡)，授予阿斯利康在新加坡就集團Lipascor®血脂康膠囊的推廣權。



據此，阿斯利康負責Lipascor®膠囊在新加坡的獨家推廣，而集團繼續持有該產品的資產權、銷售權、註冊准證、全部知識產權等推廣權之外的權利。



此外，集團於1月15日亦與阿斯利康簽署協議，授權後者在中國地區獨家推廣血脂康膠囊產品。而雙方同意就血脂康膠囊於全球其他市場(包括但不限於美國、歐洲及其他新興市場)的潛在註冊及商業化機會進行磋商，並為加強雙方未來業務發展探索更緊密的合作機遇。



血脂康膠囊適應症為高膽固醇血症。血脂康膠囊可降低血總膽固醇、甘油三酯和低密度脂蛋白，提高高密度脂蛋白，抑制動脈粥樣硬化斑塊的形成，保護血管內皮細胞，抑制脂質在肝臟沉積。

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