中渝置地：積極物色收購英國及澳洲項目

由張松橋任主席的中渝置地(01224)公布上半年收入按年下跌8.63%至2.79億港元，投資關係主管陳綺華在中期業績會上解釋，主要因為英鎊兌港元平均匯率按年減值約6%所致。



對於英國脫歐導致匯價波動，副主席兼董事總經理林孝文表示，「硬脫歐」與否，均會影響匯價，公司一直有對沖機制，以減少匯對損益，亦有考慮用不同投資工具作對沖。



集團位於英國的兩項商業物資佔投資組合89%，包括利德賀大樓及One Kingdom Street，單位全數租出，年租金收益率分別為3.5及5%。他指，根據租務協議，該兩棟寫字樓租金「只有升，無減」，長遠看好倫敦的前景。



他又提到，投資組合餘下的11%則是澳洲墨爾本CBD，公司佔其權益41.9%。現時正進行裝修及翻新工程，進度理想，料明年初可完工，屆時將由乙級寫字樓升級為甲級寫字樓。



副主席兼執行董事黃志強補充，由於澳洲墨爾本寫字樓供應緊張，現時租務洽商理想，已有數個跨國企業表示有興趣租用該寫字樓，亦有客戶擬全棟租用，但由於全棟租出需要提供較多優惠，強調公司會爭取最高回報，傾向分拆出租。



林孝文指，正積極在英國及澳洲物色合適的項目作收購，坦言「有好機會就出手」，另亦考慮在新加坡、中國一線城市進行收購，又透露公司內部收購指引的回報率為15%或以上。



黃志強稱，與廣州富力地產合作開發位於英國的住宅項目泰晤士一號，整個項目能提供1,500伙，第一期將於2021年底完工，並於今年下半年進行第一期預售，首批推500伙，預料可帶來2億至3億英鎊收入，將於2021年底交樓時入帳。



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