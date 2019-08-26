偉祿集團再反駁沽空機構指控

偉祿集團(01196)已於上周四(21日)就Emerson Analytics所發出的報告作出強烈否認，對於該報告有關集團環保分類及汽車零件分類之業務營運列出多項揣測及指控，以及對集團兩項投資物業之估值及整體財務狀況作出錯誤分析。



公司周一(26日)中午再發公告，董事會強烈反駁Emerson之指控，並認為有關指控完全建基於粗疏假設、謬誤分析及妄斷，充滿投機及誤導成分。為杜絕有關指控所構成之不利影響，逐一回應相關指控。



公司重申，該報告充斥嚴重謬誤、揣測性陳述，並捏造事實和假設，並以此構成該報告中一連串錯誤指控之基礎。儘管其對集團業務及營運缺乏了解，惟Emerson在發布該報告前從未嘗試與公司訪談，以確定當中資料是否準確及正確。公司保留就因該誤導性報告而可能蒙受之任何損害或損失對Emerson採取法律行動之權利。



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