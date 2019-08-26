正榮地產：負債比率料升至約八成水平

正榮地產(06158)公布，截至6月底止中期淨負債比率為70.8%，較去年底下降3.2個百分點。副總裁兼財務總監陳偉健透露，下半年將繼續尋找適合的土地投資機會，全年土地權益投資預算為約300億元人民幣(下同)，上半年已使用約160億元，預期負債比率升至80%左右，屬可控可平。



公司年初表示，正致力將短債置換成較長期債務。他指出，1年內到期債務近250億元，佔總債務比例約47.4%，較去年底的約51%下降逾3.8個百分點，期望於年底可降至40%以內，明年度維持約30%。



他續指，今年透過配股、銀團貸款及發行美元債融資，成本均有所下降，預料全年融資成本約為7%至7.5%，較6月底的7.6%持續下降，未來現金覆蓋短債比率亦預期由中期的1.21倍，提升至年底的1.4至1.5倍，未來項目回款率預期為約80%，會靠內部周轉、嚴控開發及融資成本去維持核心利潤增長。



期內境外債務比例上升13個百分點至24%，他解釋，主要由於降低了境內非銀行融資佔比，但未有計劃再大幅增加境外債務。面對人民幣對美元匯價波動，他表示會綜合考慮，包括增加外債投資美元資產作對沖，不過由於成本太高，未會考慮直接作外匯對沖。



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