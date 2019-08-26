【大行報告】績後遭多間券商看淡　瑞聲挫近6%

瑞聲科技(02018)日前公布業績，中期及次季分別少賺57%及48%，績後多間大行發表報告，看法普遍偏淡，該股即市創下34.3港元的52周新低，半日仍跌5.8%報34.8元。



大和總研發表報告指，瑞聲第二季毛利率表現差，雖然下半年將有好轉，但按年增長仍受壓，故維持「持有」評級，目標價由47元下調至39.5元。



瑞信則指，瑞聲第二季業績差過預期，分別下調其2019至2021年每股盈利預測18%、8%及6%，反映在價格競爭及收益下跌令毛利率持續受壓，目標價由35.6元下調至32.8元，維持「跑輸大市」評級。



花旗亦基於瑞聲中期業績表現，下調其2019至2021年盈利預測分別29%、28%及5%，目標價由56元降至44元，惟相信現價已反映智能手機行業弱勢，料5G手機推出後可推動銷售及毛利表現，維持「買入」評級。



至於摩根士丹利指瑞聲次季業績表現遜預期，惟相信現價亦已反映大部分負面因素，明年盈利下跌的勢頭將會放緩，故將其評級由「減持」升級至「與大市同步」，目標價維持於38元。

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