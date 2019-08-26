【專家點評】鄺民彬：內憂外患困擾港股

美國聯儲局公布上月議息會議記錄，大部分官員認為7月減息是「周期性中段調節」，同時亦不想令外界有局方將進一步減息的印象。不過根據利率期貨顯示，下月降息的機會率達100%，減0.25%的機會亦逾九成。雖然減息或有利提振短線的投資氣氛，不過同時亦反映其經濟下滑風險有增無減。此外，近日美國對華取態再趨強硬，加上意大利總理請辭及英國硬脫歐風險升溫等均令歐洲政局的不明朗因素增，料將為投資市場帶來負面影響。



根據市場數據，目前約三分之一發達市場的政府債券和投資級債券的收益率已為負數，而全球負收益率債券總額約為17萬億美元，數據反映資金繼續追捧避險資產。若環球經濟前景及投資氣氛進一步轉差，有機會令資金由股轉債，利淡股票市場表現。事實上，近期投資者已密切注視美國債息，若持續出現倒掛情況，將深化市場對經濟衰退的憂慮，或加快資金流出股市的步伐，值得投資者留意。



此外，中美貿易摩擦升溫的同時，人民幣匯價走勢亦為市場焦點，加上中央正舉行全國人大常委會會議，市場除關注會否出台刺激內地經濟措施外，亦需留意中央會否對香港社會運動用上更強硬的措詞，令政治氣氛趨緊張，利淡港股表現。



凱基證券執行董事及研究部主管 鄺民彬(作者為註冊持牌人士，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)



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