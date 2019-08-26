貿戰激化：資金趕避險！分析：日圓、黃金會升到呢個位...

中美貿戰再次升級，周一(26日)全球迎來大冧市，資金紛紛投入兩大傳統避險資產，日圓及黃金顯著抽高。分析普遍預期，在前景不明朗下，這兩大避險資產只會愈升愈有。



●日圓：兌港元料升上7.52水平

亞洲市時段，日圓兌每美元周一曾升見104.46，為逾3年以來的高位，最新已回軟至105.3，每百日圓兌港元現約於7.44左右。



巴克萊證券日本駐東京策略師Shinichiro Kadota表示，美元兌日圓可能將在年底前進入100至105的新波動區間，將取決於美中貿易戰的進展。Resona Holdings駐東京首席策略師Shinsuke Kajita表示，隨着美中緊張局勢升級，日圓兌美元匯率預計短期內將升見104水平，即每百日圓兌港元約處7.52。



大和證券駐東京高級外匯策略師Yukio Ishizuki則認為，投機者將會繼續推高日圓匯價。而日本當局可能暫時採取觀望態度，但當日圓兌每美元升破100關口時，可能會引起市場的反應。



●金價：瑞銀料3個月內升上千六

金價受追捧，現貨金日內高見每安士1,555美元，續創超過6年高位，目前仍升逾1%，每安士報1,542.49美元。



大行瑞銀表示看好黃金，將金價3個月波動範圍預期，由原先的每安士1,375至1,525美元，上調至1,450至1,600美元，將6個月和12個月後的金價預期，分別上調至1,600美元和1,650美元；兩者原先預期均為1,500美元。



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