樓價UPDATES︰個別二手樓價重回年初水平

二手樓價回落，個別重回年初價。元朗YOHO MIDTOWN兩房單位，減價後以753萬港元售出，較年中高位跌價近9%，重返今年3月水平。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區

●鰂魚涌MOUNT PARKER RESIDENCES中高層C室，實用面積1,353方呎，四房雙套另附工人套房間隔，景觀開揚，叫價4,880萬元，最終以4,350萬元連車位易手，實用呎價32,151元，原業主於2015年以3,440萬元購入，持貨4年，帳面獲利910萬元，單位升值26%。



●西灣河逸濤灣3座中高層B室，實用面積554方呎，兩房間隔，望小部分海景，以月租30,000元租出，實用呎租54元。



●西營盤星鑽低層F室，單位實用面積約392方呎，為一房連開放式廚房間隔，單位放盤約兩個月，叫價由1,050萬元累減100萬或約10%，以950萬元連租約易主，實用呎價約24,235元，原業主於2015年1月，以796.9萬元購入，持貨4年，帳面獲利約153.1萬元，物業升值約19%。



─ ─ ─ ─ ─ ─

九龍區

●長沙灣喜雅8月至今暫錄約6宗租務成交，平均實用呎租約39元，其中2座低層B室，實用面積493方呎，屬兩房單位，望街景，剛以每月緣18,500元租出，實用呎租37.5元。



●旺角永興隆大廈高層單位，實用面積約386方呎，兩房設計，原先叫價680萬元放售，經議價後減115萬元或約17%，最後以565萬元沽出，實用呎價約14,637元。



●奧運站海桃灣1座中層C室，實用面積502方呎，兩房間隔，望小量海景，獲專業人士承租，每月租金24,500元，實用呎租約48.8元，業主於2017年3月以約825萬元購入，按現水平租金計，回報率約3.6厘。



─ ─ ─ ─ ─ ─

新界區

●元朗YOHO MIDTOWN第2座中層G室，實用面積443方呎，兩房間隔，叫價770萬元，減價17萬元，至753萬元即獲買家承接，實用呎價16,998元，同類單位今年6月做價高達825萬元，現時造價回落約8.7%，並回到今年3月水平。



●元朗錦綉花園D段第三街單號屋，實用面積約848方呎，三房兩廳間隔，望園景，原業主放盤約1個月，由叫價1,200萬元減至953萬元成交，劈價247萬或約26%，屬今年做價新低，實用呎價約11,238元。



●元朗采葉庭11座低層F室，實用面積509方呎，兩房間隔，業主於5月份開價680萬元放盤，近日見有買家誠意洽購，爽快答應減價，一口價減80萬元或12%，至600萬元沽出，實用呎價11,788元。



●天水圍栢慧豪廷7座低層B室，實用面積510方呎，兩房間隔，議價後以582萬元成交，實用呎價11,412元，新買家為年青上車客，見近期樓價回落，600萬元以內可承造高成數按揭的放盤增多，遂把握機會置業。



●屯門新屯門中心9座低層G室，實用面積455方呎，兩房間隔，叫價535萬元，經買家議價後減至500萬元沽出，實用呎價10,989元，低市價約5%，新買家為年輕上車客，見單位減價後樓價低於市價5%，加上附帶裝修，立即拍板入市。



●粉嶺逸峯5座中層E室，實用面積約459方呎，兩房間隔，終以595萬元易手，實用呎價約12,963元，原業主於2016年4月，斥資495萬元購入上述單位，持貨約3年，現轉手帳面獲利約100萬元，賺幅約20%。



●馬鞍山天宇海2B座中層C室，實用面積741方呎，套三房間隔，開價約1,050萬元，議價後以1,020萬元易手，實用呎價13,765元。



●沙田第一城本月暫錄約13宗成交，屋苑最新錄10座低層A室，三房間隔，以610萬元沽出，實用面積451方呎計，折合呎價13,525元。



●東涌映灣園12座高層C室，實用面積565方呎，兩房間隔，向東南，享山景，附連租約，獲投資者斥資670萬元承接，實用呎價11,858元。單位現時月租收入16,200元，按成交價計，買家可享約2.9厘回報。



─ ─ ─ ─ ─ ─

立即參加「賞您睇」：

https://reward.on.cc/theclub/promote/index.html

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。

