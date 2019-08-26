加快經濟改革！內地提六省自貿區方案

國務院日前印發《中國(山東)、(江蘇)、(廣西)、(河北)、(雲南)、(黑龍江)自由貿易試驗區總體方案》，方案提出各有側重的差別化改革試點任務。



【山東】

山東自貿試驗區提出培育貿易新業態新模式、加快發展海洋特色產業和探索中日韓三國地方經濟合作等方面的具體舉措。



【江蘇】

江蘇自貿試驗區提出提高境外投資合作水平、強化金融對實體經濟的支撐，以及支持製造業創新發展等方面的具體舉措。



【廣西】

廣西自貿試驗區提出暢通國際大通道、打造對東盟合作先行先試示範區，以及打造西部陸海聯通門戶港等方面的具體舉措。



【河北】

河北自貿試驗區提出支持開展國際大宗商品貿易、支持生物醫藥與生命健康產業開放發展等方面的具體舉措。



【雲南】

雲南自貿試驗區提出創新沿邊跨境經濟合作模式，以及加大科技領域國際合作力度等方面的具體舉措。



【黑龍江】

黑龍江自貿試驗區提出加快實體經濟轉型升級，以及建設面向俄羅斯和東北亞的交通物流樞紐等方面的具體舉措。

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