【即市分析】港股愈跌愈深　下個支持位睇...

東方產經專欄「MARKET INSIGHT」作者古勝：中美貿易戰兩國各自加大力度，上周尾段美股大插，港股今日(周一)裂口低開後反彈乏力，恒指最深跌到落25,249點，半日成交已達566億元，全日成交真係唔敢估！



另一邊廂，環球債市風起雲湧，金價又彈番上去1,550美元水平，投資市場避險需求明顯上升，資金跟隨各國經濟前景及氣氛轉趨防守的意圖明顯。



睇番港股走勢，恒指自8月初失守兩萬八點水平後，一度急插，雖然8月中低見24,899點後開展反彈，並重上10日線，但短期重新回軟，今日更現下跌裂口，現價再次失守全部主要平均線，早前略作反彈的14日RSI落番去32水平，走勢轉弱，短期一旦失守前低位24,899點，跌勢將會加劇，屆時最少要下望去年11月低位24,540點，阻力位則分別睇10日線25,825點及短期橫行區高位26,350點。

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