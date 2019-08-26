中美貿易談判再現曙光　歐股早段微跌

中美貿戰又再升級，美國宣布提高中國貨品關稅稅率，惟總統特朗普表示會開始認真地與中方談判。歐洲股市早段全線下挫，英國富時100指數跌0.33%，報7,094點；德國DAX指數跌0.15%，報11,594點；法國CAC指數跌0.1%，報5,322點。



特朗普說︰「中國昨(25日)晚打電話給我們的貿易人員，並說『讓我們回到談判桌』。所以我們將重新回到桌面，我認為他們(中國)想做點甚麼。他們受到了非常嚴重的傷害，但明白這是正確的做法，我非常尊重這種做法。」



另外，歐洲理事會主席圖斯克亦就特朗普威脅要對法國葡萄酒徵稅作回應，稱如果美國的這樣做，歐盟將會等額回應。



此前就法國計劃徵收數碼稅一事，特朗普稱，數碼稅會損害包括Facebook、亞馬遜在內等美國科技企業利益，並威脅要對法國葡萄酒徵稅作報復。



個股方面，愛爾蘭建材公司Kingspan Group上半年稅前利潤增長18%，股價早段漲1.7%。

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