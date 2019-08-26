中石化：不存在擱置銷售業務上市　惟沒時間表

港股近期有兩家大型新股上市「撻Q」，阿里巴巴又被傳因為市場情況和本港局勢動盪押後上市。中國石油化工(00386)副總裁黃文生表示，旗下從事成品油經銷、油站和便利店等的銷售公司「不存在擱置(上市)的問題」。



市場今年初曾經傳過中石化銷售公司已獲國務院批准在香港上市，擬於今年籌集50億至60億美元，比之前考慮的100億美元有所減少。



他指出，中石化早於2017年就已經批准了銷售公司上市，而銷售公司本身也在去年底完成了「股份制改造」，其董事會正按「經營情況、管理情況、以及未來發展制定上市的綜合安排」，「不存在擱置的情況」，只是沒有時間表。他提到，其中一項準備工作乃界定銷售公司本身的管道。



不過值得留意的是，中石化中期業績顯示非油品業務今年上半年收入按年增長放緩至約2%。他解釋與非油品業務過去幾年規模快速增長，年均增長率達到33%後要調整結構有關，實體店發展已經達到「一定水平」，下一步要推進網上營銷、以及其他增值服務和金融服務等新服務配合線下銷售業務，讓收入進一步增長，但強調上半年利潤增長(約12%)較收入增長快速。



另外，市場亦關注中石化一些油氣管道資產被拆出成立國家管道公司。他稱，詳細方案還在準備，從上市公司抽離甚麼資產尚在「調配」，仍未落實，期望方案出台後公司可以執行它。

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