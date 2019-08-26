中石化：料油價60至80美元　續擴大國內油氣開發

中國石油化工(00386)盈利一向較多來自煉油和化工產品。然而，該公司管理層於剛剛舉行的業績發布會上，強調要加大上游勘探和開發業務。總裁馬永生表示，這是因為中石化要整體業務架構之際，「有責任、任務和義務」保持國家石油和天然氣供應，讓中國油氣對外倚賴程度保持在合理範圍。國內原油產量未來兩、三年可望有較明顯的提高。



他表示，國際油價會在每桶60至80美元之間大幅波動，對油價前景審慎。雖然中石化無法控制石油輸出國組織(OPEC)減產能否執行到位等的市場因素，但公司可以做的是透過技術控制生產成本。



馬永生指，從改善業務結構來說，中石化未來有必要把上游做大，指現時原油替代率達到144%，天然氣也有104%，屬過去少有的水平。中石化會加大力度生產原油和天然氣，尤其是後者，隨着科技進步降低成本和提高效益，「穩油增氣」的目標能實再現，期望替代率指標會更加好。



他又說，中石化今年國內原油產量按年增長0.3%，天然氣產量按年增長7%，據其所知「三桶油」期內產量都有增長，只是幅度不會很大。他解釋，「三桶油」去年下半年開始增加資源發展上游勘探開採，尤其是勘探，只是從地球物理勘探，到選好地方打井和建造完畢往往需要兩、三年時間，因此「大家要有耐心⋯⋯產量大規模增長應該要等2，3年」。



就中石化上半年海外原油產量按年減少約10%，馬永生指，跟國內要保障供應不同，海外上游業務更按油價走勢調整生產節奏。現時公司海外資產項目很少，主要是在安哥拉（西非油組成員國）和俄羅斯，其中安哥拉產量目前比較平穩，惟公司已要求海外部門捕捉油價偏低等的有利時機「做些併購」。



馬永生又說，中石化已經與中國石油(00857)和中國海洋石油(00883)簽署協議，與兩家公司在面積達到20萬平方公里的幾十個區塊區塊合作，期望結合各自的優勢攻克複雜地底結構所帶來的技術挑戰，現時相關工作正「有序開展」，效果會在未來體現出來，「期望下次見大家時可以報告」。



事實上，中石化計劃今年資本開支加碼15.5%至1,363億元，當中596億元用於勘探和開發，按年增加逾41%，「重點安排」包括重慶涪陵及四川威榮頁岩氣項目，以及建設天然氣管道和儲氣庫。



儘管中美貿易戰進一步升溫加劇中國以至全球經濟下行壓力，下游成品油和化工產品市場又面臨激烈競爭，但中石化副總裁黃文生表示，按現時情況來看，公司今年的資本開支目標依然能夠「如期完成」。其中40%以上用於上游增加儲量和產量、推動天然氣業務發展；其餘用於煉油的產品結構調整、以及化工業務建設幾大石化生產基地，並向材料製造商方面轉型。



他強調，中石化作為一家上下游一體化的公司會綜合市場情況均衡發展，「不存在只投上游，不投下游的問題」。中美貿易摩擦對兩國以至全球經濟都不利，還是希望中美能夠達成雙贏的結果。



中石化今年上半年錄得經營現金流按年下滑54%，連同投資活動現金流出增加，導致總現金流正轉負，中期息亦按年減少25%至0.12元人民幣。馬永生指，經營現金流倒退主要是上半年按年少賺24%及繳稅增加所致，但公司6月底現金及現金等價物仍有約1,631億元，有充沛財力發展。

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