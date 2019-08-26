龍湖集團：地產開發業務毛利料保持25至30%

龍湖集團(00960)公布，截至6月底止中期房地產開發業務毛利率29.5%，按年下降超過5%。首席財務官趙軼指，行業受一、二線城市限價政策所影響，未來業務毛利率料保持25至30%水平。



期內投資物業租金收入達25.8億元，按年增長近40%。被問到商業投資業務貢獻，他指出，目前利潤佔比約11至12%，未來每年增長一、兩個百分點，佔比仍會逐步提升。他透露，目前已有29個商場開業，預料下半年再開9個，明年度開業16個，至明年將累積開業超過50個商場項目。



首席財務官趙軼補充，集團有計劃出售少部分成熟期的商業項目股權予險資企業，既做到套現獲利，又可繼續併表及收取管理費，認為原則上與將項目分拆上市無異。



至於與合景泰富(01813)合作發展的啟德住宅項目「尚‧珒溋」，首席執行官邵明曉指出，今個月將開放示範單位，料於下個月推盤，會隨行就市率先推出少量單位，毋懼香港社會事件影響，持續看好本港市場。



業績會上發生小插曲，有自稱是龍湖旗下長沙項目水晶酈城業主的西裝男在場內向管理層遞交請願信，指控項目疑似不合規、質量出現問題等。該人士表示，本身不想來時局動盪的香港，但「為維權不得不來」，指出是聽說吳亞軍當年買到不滿意的樓盤才去創立龍湖，對此感到欽佩，但自己過去已多次與集團溝通也不得要領，期間更一度哽咽。



邵明曉即時回應指，會在獲得有關詳細資料後再作跟進。該人士被帶離場後，拒絕向在場媒體透露其他細節。

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