【市後重點睇】港匯轉弱 道期倒升百點
美匯指數小幅升上97.8；歐元、英鎊偏弱，分別見1.1118及1.2257。離岸人民幣7.15水平上落。港匯弱見7.8445。圓匯進一步回落至105.76，金價亦跌至1,529美元。布油及紐油分別處59.25美元及53.98美元水平。特朗普話中美有得傾，道指期貨倒升112點。
●市後關注點
-20:30 美國7月耐用品訂單
●恒生指數收市跌499點或1.91%，報25,680點。https://bit.ly/2ZswfL0
-異動股：績佳獲大行力撐，美團飆創新高。
-南岸集團瀉逾7%續穿底。
-偉祿集團再反駁沽空機構指控。
-安踏體育半年多賺27%，派息31仙。
-申洲國際半年純利升10%，中期息90仙。
-元朗股神轉買熊仔，Adia指現乃入貨良機。
-異動板塊：中港銀行股捱沽，滙豐恒生齊破底。
-內地新修訂藥品管理法獲通過，醫藥股逆市升。
●環球冧市：
-環球冧市：滬綜指跌1.1%，醫藥股逆市上揚。https://bit.ly/2L4S9Pg
-日股挫逾2%，韓澳股齊跌逾1%。https://bit.ly/2PfqoZB
●中美貿戰又再升級，美國宣布提高中國貨品關稅稅率，惟總統特朗普表示會開始認真地與中方談判。歐洲股市早段全線下挫，英國富時100指數跌0.33%，報7,094點；德國DAX指數跌0.15%，報11,594點；法國CAC指數跌0.1%，報5,322點。
●【專家分析】盧楚仁料人民幣明年初或跌至7.5。
●【大師睇市】港股未擺脫上落市格局。https://bit.ly/33ZStr6
●【股匯攻略】道指100周線為關鍵。https://bit.ly/2ZvmpMg
●【名家貼士】陳健豪：美匯指數再次見頂回落。https://bit.ly/30CsPqy
●【大行報告】
-績後遭多間券商看淡，瑞聲挫近6%。https://bit.ly/2KUlrRD
-大摩重申安踏增持評級，目標價67元。https://bit.ly/2ZtIR4q
●正榮地產：負債比率料升至約八成水平。
●貿戰激化：
-匯市波動，澳元兌美元曾跌至0.669。
●中渝置地：積極物色收購英國及澳洲項目。
●新股專輯：復星旗下復宏漢霖已通過上市聆訊。
●特朗普：收到中方來電，雙方很快會開始談判。
●馬鞍山私樓跌穿4球！薈朗開放式戶累減72萬沽。
－－－－－－
立即參加「賞您睇」：https://reward.on.cc/theclub/promote/index.html
Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。