【市後重點睇】港匯轉弱　道期倒升百點

美匯指數小幅升上97.8；歐元、英鎊偏弱，分別見1.1118及1.2257。離岸人民幣7.15水平上落。港匯弱見7.8445。圓匯進一步回落至105.76，金價亦跌至1,529美元。布油及紐油分別處59.25美元及53.98美元水平。特朗普話中美有得傾，道指期貨倒升112點。



●市後關注點

-20:30 美國7月耐用品訂單



●恒生指數收市跌499點或1.91%，報25,680點。https://bit.ly/2ZswfL0

-異動股：績佳獲大行力撐，美團飆創新高。

-南岸集團瀉逾7%續穿底。

-偉祿集團再反駁沽空機構指控。

-安踏體育半年多賺27%，派息31仙。

-申洲國際半年純利升10%，中期息90仙。

-元朗股神轉買熊仔，Adia指現乃入貨良機。

-異動板塊：中港銀行股捱沽，滙豐恒生齊破底。

-內地新修訂藥品管理法獲通過，醫藥股逆市升。



●環球冧市：

-環球冧市：滬綜指跌1.1%，醫藥股逆市上揚。https://bit.ly/2L4S9Pg

-日股挫逾2%，韓澳股齊跌逾1%。https://bit.ly/2PfqoZB



●中美貿戰又再升級，美國宣布提高中國貨品關稅稅率，惟總統特朗普表示會開始認真地與中方談判。歐洲股市早段全線下挫，英國富時100指數跌0.33%，報7,094點；德國DAX指數跌0.15%，報11,594點；法國CAC指數跌0.1%，報5,322點。



●【專家分析】盧楚仁料人民幣明年初或跌至7.5。



●【大師睇市】港股未擺脫上落市格局。https://bit.ly/33ZStr6



●【股匯攻略】道指100周線為關鍵。https://bit.ly/2ZvmpMg



●【名家貼士】陳健豪：美匯指數再次見頂回落。https://bit.ly/30CsPqy



●【大行報告】

-績後遭多間券商看淡，瑞聲挫近6%。https://bit.ly/2KUlrRD

-大摩重申安踏增持評級，目標價67元。https://bit.ly/2ZtIR4q



●正榮地產：負債比率料升至約八成水平。



●貿戰激化：

-匯市波動，澳元兌美元曾跌至0.669。



●中渝置地：積極物色收購英國及澳洲項目。



●新股專輯：復星旗下復宏漢霖已通過上市聆訊。



●特朗普：收到中方來電，雙方很快會開始談判。



●馬鞍山私樓跌穿4球！薈朗開放式戶累減72萬沽。



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