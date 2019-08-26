香港7月出口貨值按年跌5.7%　連瀉九個月

2019年7月香港份商品整體出口貨值為3,386億元，按年跌5.7%，連瀉9個月，惟跌幅少過市場預期的跌8.2%。2019年7月份商品進口貨值為3,708億元，按年跌8.7%。期內錄得有形貿易逆差322億元，相等於商品進口貨值的8.7%。



按國家地區分析，2019年7月按年比較，輸往亞洲的整體出口貨值下跌5.5%，當中馬來西亞跌14.7%、越南跌8.6%、中國內地跌7.1%。



除亞洲以外，德國跌13%，美國跌10.3%。同時，輸往英國的整體出口貨值則上升4.1%。



政府發言人表示，受環球經濟增長偏軟及中美貿易摩擦影響，7月份香港商品出口貨值按年進一步下跌5.7%。這些不利的外圍發展亦繼續拖累不少亞洲經濟體的製造和貿易活動。在這情況下，輸往多個主要市場的商品出口在7月份錄得不同程度的跌幅。



展望未來，面對困難的外部環境，以及中美貿易摩擦會在9月份進一步升級，香港的出口表現短期內應會持續疲弱，甚或進一步下滑。政府會密切留意有關情況。

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