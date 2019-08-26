【fb直播】貿戰突傳曙光　港股趁彈走人？

中美貿易戰於周末升級，港股周一(26日)裂口低開857點，最多跌過929點；不過午後傳出中方想重返談判桌，大市低位反彈400點，但恒指50天線及250天線愈靠愈埋，大市向下警號就快出現，而家係最後逃生門？



藍籌股普遍下跌，貿戰相關股沽壓沉重，萬洲國際(00288)最多挫近8%，是表現最差藍籌。手機孖寶亦捱沽，舜宇(02382)、瑞聲(02018)跌幅顯著。揸住貿戰敏感股有得走好走？



人民幣跌勢未止，離岸價逼近7.2關！受累人民幣貶值，內銀股，中國銀行(03988)更一度失守2.95元，即13年前招股價！四大國商行息率吸引，可以撈得未？



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