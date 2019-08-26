石四藥：大輸液行業整合已完成　年產規模達18.5億袋

中國醫保局早前公布更新藥品目錄，並於2020年起實施。中國製藥公司石四藥(02005)執行董事王憲軍在中期業績會表示，旗下一款抗病毒藥品納入名單，現時正進行臨床試驗，日後將重點作市場推廣，料2020年有可見銷售額，雖然有部分銷售額低的產品從名單中剔除，但整體而言，大部分產品在醫保名冊中，對公司有正面影響。



他提到，現時出口業務增速約10%，現時於東南亞市場表現較好，在越南及柬埔寨的市佔率分別有6成及8成，有小量藥品出口至南非及南美等地。



他續指，出口業務受當地衞生局條例限制，如部分地區需要有代理作藥品銷售，若出口至歐美地區，則需要通過美國食品及藥物管理局(FDA)，而通過該局須經過多重工夫，現時正進行相關文件工作，惟預料不會在短期內通過。



近年中國加強限制使用抗生素注射及靜脈輸液，使大輸液行業出現整合。王憲軍指，行業整合期已完成，並進入穩定期，首5間生產商佔市場8成至9成的份額。公司現時有20條生產線，每年產能規模達18.5億袋或瓶，佔1/4市場。



至於上半年毛利率按年升1個百分點至64.1%，王氏解釋，主要受毛利率較高的安瓿產品銷售按年升312%帶動，料全年毛利率增幅約1個百分點。另外，公司有望在下半年取得注射劑及口服製劑生產批件約6項。

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