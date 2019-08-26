綠城中國：會積極尋找銀行及保險板塊投資機會

綠城中國(03900)上半年合同銷售金額743億元人民幣(下同)，主席兼行政總裁張亞東表示，會維持年初定下2,000億元銷售目標，並有信心可完成目標。他解釋，下半年整體可售貨值約2,263億元，項目銷售率下調至55%，相當於賣一半就能達標，但他強調下降銷售率標準並非下調銷售目標。



問及綠城終止收購百年人壽9億股股份的原因，他解釋中國銀保監未有發出批准，不過公司未知箇中原因；未來會積極尋找銀行及保險板塊的投資機會，他透露目前在談不同項目，但因為各有優劣而未能下結論。另對於稍早中國奧園(03883)斥資購13.86%股份成為百年人壽大股東，他表示跟綠城沒有關係，也沒有跟對方作任何溝通。



稍早公司更換主席及多名管理層，他表示人事調動很正常，是次變動後情況會穩定下來，並至少維持約三至四年。



首席財務官兼公司秘書馮征補充，未來公司毛利率未必可維持目前32%水平，但預計會保持於20%以上，淨利潤率則爭取10%以上。期內融資成本為5.4%，他預計下半年可維持同樣水平。



被問到第二大股東九龍倉(00004) 再次派員進入董事會，包括該集團主席吳天海及第一副主席周安橋， 首席財務官兼公司秘書馮征指出， 對方並非為了監管公司營運狀況而進入，而是作為股東的貢獻行為。至於公司年初曾表示要引入更多投資者，他指出，公司股份過去成交額有所增加，已反映出有不少投資者在公開市場上入股，有助擴大股東基礎。

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