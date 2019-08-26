【北水追蹤】逾56億淨流入　買騰訊建行

美國總統特朗普稱，其貿易團隊收到中方來電，談判會繼續。市場憧憬中美「有偈傾」，港股尾市跌幅收窄至499點，收報25,680點。全日港股通成交額約138.6億元，佔主板成交約13.3%，北水淨流入金額為56億元人民幣，已連續74個交易日錄得淨流入。



騰訊控股(00700)、建設銀行(00939)及舜宇光學科技(02382)均獲北水大手掃貨，其港股通分別錄得逾8.4億元、8億元及2.3億元淨流入。



金融股方面，如中國平安(02318)、工商銀行(01398)及滙豐控股(00005)之港股通，亦分別錄得2.1億元、1.69億元及1.67億元淨流入；中信証券(06030)及中國太保(02601)則錄得7,939萬元及4,652.1萬元淨流出。



醫藥股亦有追捧，中國生物製藥(01177)及藥明生物(02269)分別獲北水淨買入1.99億元及1.98億元。

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