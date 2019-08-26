冧市好驚？回報跑贏98%同業基金經理：是時候買貨

中美貿易戰陰晴不定，股市大上大落，目前應是「清倉」離場觀望，還是趁低入貨？外國傳媒報道，過去5年及今年以來回報跑贏98%同業的摩根大通亞洲增長基金聯合管理人Joanna Kwok表示，投資者仍保持冷靜，可趁低買入有價值的股份。



她稱，由於貿易戰仍不明朗，令市場憂慮企業盈利前景，故亞洲區股市短期內難免波動。不過，這不代表要徹底離場，投資者應繼續尋寶，因根據往績，目前的估值預示未來12個月將提供「不錯的回報」。



她建議投資者只需要繼續保持紀律便可，因目前估值是「買貨」而非「沽貨」。她又透露，目前旗下基金仍接近「滿倉」，淨現金約2%，建議長線投資者可考慮金融、科技，以及消費相關股，而旗下基金過去數個月趁跌市低撈了一些科技股及印度金融股。



她主理的基金主要追蹤MSCI亞洲指數(日本除外)，今年以來回報達11%，今年及過去5年也跑贏98%同業。

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