特朗普真的能逼美企撤華？外媒分析：「大到不能撤」

美國著名財經媒體彭博社報道，有關於美國總統特朗普逼美國企業撤出中國，美國財長姆紐欽和白宮國家經濟委員會主任庫德洛接受採訪時稱，總統有權採取這行動，但庫德洛補充，現在還不會這樣做。



報道分析，特朗普「可不可行」和「可不可取」這樣做是有差別，尤其是全球經濟似乎正在衰退邊緣，市場對貿易戰惡化的憂慮，導致反映美國整體融資成本的10年期美債孳息率周一(26日)跌至2016年以來低位，港股亦一度瀉近千點。



特朗普提到，他的權力來自1977年的《國際緊急經濟權力法》。該法例賦予了美國總統非常廣泛的權力，初衷是確保一些決策不會永遠在國會受困。上次相關權力被動用是在今年5月，當時特朗普威脅墨西哥如果不能阻止非法移民，就要對它加徵關稅。



現在的問題是，特朗普是否會推進對美國企業撤出中國？還是像墨西哥當時的情況那樣，在最後關頭收手？報道分析，以目前情況來看，結果很有可能是後者，因與2008年美國銀行業一樣，美國企業在中國的投資已「大到不能撤」。

－－－－－－

立即參加「賞您睇」：https://reward.on.cc/theclub/promote/index.html

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。