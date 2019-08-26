金管局：完成檢討向銀行提供港元流動資金架構

香港金融管理局宣布，已完成檢討向銀行提供港元流動資金的架構，當中新設了處置資金安排。



金管局解釋，在考慮到系統性穩定的前提下，可酌情決定在處置資金安排下向銀行提供流動資金，以確保已於香港進入處置程序的銀行，有足夠流動資金履行財務責任，直至有關銀行回復至可於市場獲取所需資金。



與應急有期資金安排一樣，金管局會按個別情況，逐一設定根據處置資金安排提供流動資金的條款。不過，處置資金安排只會在已根據《處置條例》啟動處置程序的情況下適用。此外，在處置資金安排下提供協助而引致的任何損失，最終可根據在《處置條例》下施加的徵費安排追討。



香港銀行公會發言人表示，新流動資金安排架構，可讓市場及銀行更清楚了解金管局為銀行提供港元流動資金的各種安排，有助促進銀行同業市場暢順運作，進一步加強公眾對香港銀行體系的信心，以及維持香港貨幣及金融體系穩定。

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