尖沙咀全層商業單位　劈價兩成放售

社會示威活動持續，加上中美貿易戰短期未見緩和，買家入市態度轉審慎，市場出現個別減價求售情況。中原(工商舖)許榮偉表示，尖沙咀加連威老道41A號興明樓3樓全層，屬商業契，面積約2,800方呎，原以約3,350萬元放售，業主主動減價約18%放售，項目最新意向價約2,750萬元，平均呎價約9,821元。



物業以連租約形式放售，現租客經營髮型屋，租用單位逾7年，月租約6萬元，平均呎租約21元，租期至2020年3月。



他又稱，荃灣青山公路144至172號荃豐中心1樓B83號舖，以及2樓B82號舖，兩舖面積同約500方呎，近月業主心態回軟，擴大議價空間，意向價分別約2,760萬元及1,160萬元。



兩物業均以連約形式出售，1樓商舖現租予醫務所，月租約7.8萬元，租期至明年中。而2樓舖則為物理治療中心，月租約2.75萬元，租期於2021年4月屆滿。

－－－－－－

立即參加「賞您睇」：https://reward.on.cc/theclub/promote/index.html

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。