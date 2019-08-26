外圍反彈！美國道指期貨升158　港股夜期高水

美國總統特朗普表示，中美會繼續談判，目前美國道指期貨升幅擴至158點，帶動港股夜期反彈，報25,733點，升72點，高水53點。



受中美貿易戰升級，以及反映國際市場定價的離岸人民幣跌至歷史新低影響，拖累港股周一(26日)早段曾瀉929點，表現慘絕全球。然而，恒指於二萬五關有支持，加上特朗普在午後表示，中美很快恢復談判，尾市跌幅顯著收窄，收市報25,680點，跌499點或1.91%。國企指數收報10,013點，跌181點或1.78%。主板全日成交增至1,041億港元。



北水入市積極，港股通(滬)錄逾40億元人民幣(下同)淨流入，全日餘額379.96億元。港股通(深)錄近16億元淨流入，餘額404.01億元。



重磅藍籌全線下跌，騰訊收挫2.5%；友邦保險跌2.9%；滙豐控股跌1.6%；中國平安跌1.4%；香港交易所跌2.1%。工、中、建三大內銀股跌0.7%至1%。中國海洋石油跌4.5%。



貿戰敏感股萬洲國際急挫6.5%；瑞聲科技績後被大行唱淡，收市跌5.4%，是表現最差兩隻藍籌。比亞迪電子挫4.1%；中興通訊跌4.2%；舜宇光學跌0.8%。



兩隻藍籌醫藥股逆市做好，中國生物製藥及石藥集國升0.7%。另外，復星醫藥升2.5%；聯邦制藥漲4.5%。國藥控股則挫4.1%。



美團點評業績明顯改善，其中第二季轉虧為盈，股價創77元新高，收報76.2元，升8.8%。



大中華投資策略研究學會副會長(港股)李偉傑表示，中美貿易形勢轉差，令港股周一(26日)明顯受震盪，整體投資氣氛轉差，料恒指未見今年低位，於二萬六關亦有明顯阻力。



信誠證券聯席董事張智威表示，中美貿戰會一直糾纏至明年美國總統大選，且於環球經濟增長持續放緩下，香港社會紛爭對本地經濟影響又愈來愈大，憂慮中港股市也會跌到2020年。恒指短線或會跌穿25,000關，看24,800點能否守得住。至於熊市三期最後一輪跌浪，調整幅度極深，不但會跌穿去年24,540點低位，按量度跌幅至少要跌至22,000至22,100點水平。

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