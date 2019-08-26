另類指標！這些股票升勢足證美國衰退風險大增

美國經濟衰退疑慮升級，投資者開始關注Dollar General及Dollar Tree等折扣零售商，試圖從中尋找消費者行為的變化。惟不幸的是，這些公司股價年內累積一定升幅，或意味消費者已為經濟衰退做好準備。



消費市場存在「降檔交易」(trade-down trade)的行為，即消費者放棄在較高端的百貨公司或超級市場購物，轉向選擇較少、但折扣幅度較大、價格較便宜的商店消費。



導致這個行為轉變的發生，顯然就消費者為即將到來的經濟不景氣作準備。事實上，在2008年金融危機期間，Dollar Tree股價飆漲近200%，反映消費者在經濟大衰退期間變得保守。



縱觀年內折扣零售商股價表現，Dollar General的股價則勁揚28%，而同業Dollar Tree的股價漲幅僅為7%，不過該公司收購同業Family Dollar之後正在進行整合，某程度反應消費者已「勒緊褲頭」。



值得注意的是，折扣零售商也無法對貿易戰的衝擊免疫，Hennessy基金經理人DeVaul表示，以Dollar Tree為例，如果無法繼續要求供應商讓步的話，就有可能被迫漲價。



面對經濟衰退可能性增加，渣打銀行財富管理部門股票策略主管麥嘉傅（Clive McDonnell）表示，建議投資者買入黃金。



他指出，最近貿易局勢的發展無疑加大了美國陷入衰退的風險，未來12個月發生衰退的概率已從25%升至40%。



他最近建議客戶考慮將他們的錢投向黃金，並稱金價升至每安士2,000美元不足為奇。



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