理財Campus：YOLO單身族理財全攻略

近年不少南韓年輕人成為YOLO一族，特色是及時行樂、享受個人生活。回看香港，單身人口同樣續升，亦令單身族理財漸受關注。理財專家認為，這些人更需要理財，以維持生活質素。



YOLO來自「You only live once」(你只能活一次)的縮寫，在南韓演變成一種崇尚獨身生活、今朝有酒今朝醉的生活態度。這亦與當地樓價急升、年輕打工族即使非常努力也難圓上車夢有關。放諸於現時香港，情況亦類似。



按政府統計處今年初發表的報告，統計香港15歲及以上人口的婚姻狀況，2016年時香港有32.4%的男性和28%的女性從未結婚，較1991年分別的25.8%和18.3%呈平穩上升趨勢，反映男女均趨向遲婚或不結婚。近年離婚數字亦持續上升，2016年時處離婚或分居狀態的男性和女性佔比分別升至3.7%和6.1%。



連同喪偶人士，2016年時有超過257萬名15歲及以上的港人處單身狀態，佔香港總人口逾四成，預期現時單身族人數更多。



單身族可能早已適應獨居、獨食、獨處、獨遊的生活，但在消費主義掛帥下，更易忽略理財的重要性。



●個案分享：崇尚自由的Alan

Alan大學畢業後加入大型會計師樓工作，不過日復日工作十多個小時、不時又要出外應酬客戶和同事，令他開始思考應否繼續這種只有工作而沒有生活的模式。如果賺錢目的是改善生活質素，但在此之前先放棄生活又是否值得？而沒有拍拖的他，更嚮往一個人自由自在及YOLO的生活。



Alan其後轉了一份較悠閒的工作，雖然薪金少了，但工作時間亦相應減少，令他多了時間給自己，一個人到西餐廳用膳、一個人快閃台灣，他感到這樣人生才不枉過。生活使費不低，令他沒有閒錢可儲。



不過，反正沒有買樓和結婚計劃，為何要儲錢呢？還不如活在當下。



●專家對Alan及單身族的理財建議

【1、每月支出要做預算】

香港財務策劃師學會董事張言銘稱，現時不少年輕人着重享受生活，把錢用在自己身上，不甘做樓奴。惟他提醒，若理財做得不好，過度消費，自由地享受生活亦難以持續。



因此，他建議大家做好預算，知道哪些是生活必須開支，然後把每月收入按比例分配在不同範疇上。如何分配視乎大家需要，舉例可以把每月收入的70%用在生活開支和享樂消費、10%作應急儲備、10%作退休儲備、以及10%作投資。其中，應急儲備大概是三至六個月的使費，以應付突如其來狀況，這筆緊急資金有助渡過難關。



【2、醫保提供住院資金】

安柏環球投資部總監梁偉民指，單身一族無身邊人可依靠，在理財上更要好好規劃。其中，醫療保險對於他們極為重要，尤其是住院現金，因住院時不能工作，可能沒有收入，這時需要住院現金支持交租等日常必須開支。另外，危疾以及意外保險同樣需要，因一旦失去工作能力，沒有親人幫忙照顧事關重大。反而，因沒有家庭負擔，人壽保險不是首選。



【3、投資吼亞洲新興市】

梁偉民表示，年輕單身族的投資時間長，可投資在增長潛力較高的亞洲新興市場。資產首選股票類投資，因按過往歷史，其長線潛在收益高於債券、商品等資產。



張言銘指，投資哪些資產看個人風險承受能力，若然年輕，進取一點也無妨，例如以100減現時自己歲數，得出的數字是可買多少較進取的資產，餘下則投資較穩定的資產。例如25歲人士可考慮投資75%股票、25%債券。



【4、設立信託 退休無憂】

梁偉民建議，單身族計算退休所需金額時要保守一點，如預期壽命較人均壽命長及較高的通脹率，並預設較低的投資回報。原因是單身族沒有另一半分擔萬一計錯退休金儲備的風險。



他補充，單身族亦要為年老時的生活安排綢繆，例如選擇在家獨居、找看護、還是住進老人院等。再者，年老時有機會失去管錢的能力，所以應趁早計劃是否需要設立信託，一旦自己失去管錢能力，也有信託幫你管理財富，分配每月開支安排等。



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