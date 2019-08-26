新加坡代替香港金融地位？該國面臨「兩大長期挑戰」

香港作為國際金融中心，近期受到社會動盪影響，令不少人認為新加坡可因而受惠。然而，新加坡也有自身煩惱。外國傳媒報道，該國勞動力市場正面臨人口老化和技術斷層的「兩大挑戰」。



報道指出，據一份調查新加坡1990年至2017年疾病負擔的報告顯示，該國在2017年，超過日本，以近85歲的平均預期壽命，成為人口最年長的地區之一。不過，該國同樣受到一般發達經濟體年輕人口不願生育的影響，人口壽命延長而生育率低迷，使當地老人比例自然地增加，最終將造成勞動力迅速萎縮，為經濟前景帶來壓力。



就此，新加坡總理李顯龍上周宣布，該國退休年齡將於2022年，從62歲提高到63歲；2023年更提高到65歲。



惟提高退休年齡不能徹底解決問題，令人擔憂的是，老年人對科技的掌握始終不及年輕人。根據思科和牛津經濟研究進行的研究顯示，新加坡勞動力市場正面臨十年間最大的失業風險，原因就是「學習新技能」出現難題。



4年前，該國啟動了SkillsFuture計劃，是一個為當地公民提供學習技能或發展自己職業生涯的補貼計劃，亦是為了讓高齡勞動者能再培訓，以適應經濟變化，惟成效需時。

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