【深度解構】中美貿戰4大問題未解決　點都傾唔掂？

自去年中美貿易戰爆發以來,局勢不斷反覆。每當有利好消息傳出,市場以為中美終於有機會「傾掂數」之際,事隔數日乃至數周,形勢又會突然惡化,關稅措施亦隨之升級;再之後,又會緩和局勢的消息傳出。如此不斷重複,但始終未有一份正式的貿易協議登場。



美國總統特朗普上周宣布,將會把關稅稅率上調以回應中國的報復式關稅;到了周一(26日),他又突然表示,美方貿易團隊收到中方來電,會開始認真地進行談判「相信可達成協議。」另一方面,美國財長姆紐欽亦表示,只要中方願意停止不公平貿易,美國政府只需要「一秒」就可以簽署貿易協議。於是,市場又再一次憧憬中美「應該會傾掂數」。



然而,過去一年的歷史告訴大家,中美貿易協議絕不會是如此輕易就能達成。分析認為,要真正達成協議,就必須跨越以下「四座大山」︰



●貿易逆差

特朗普一直以來均強調,中國在佔美國便宜,當中最有力的「證據」,便是長期以來中美之間的巨額貿易逆差。2018年,美國從中國進口了破紀錄的5,395億美元的商品,並向中國出售了1,203億美元的的貨物。這兩個數字之間的差額「4,192億美元」,便是貿易逆差,特朗普所指摘的「不公平貿易」也源於此,亦是美國對華關稅的起點。



要解決貿易逆差,理論上只要中國多購買美國貨物即可。但從數字上來看,4,192億美元的貿易逆差,相當於約3.27萬億港元,這個數字甚至高於騰訊控股目前的市值(3.11萬億港元)。換言之,倘要完全消除貿易逆差,中國每年均要付出足以買下一家騰訊的支出,用於購買美國貨物。



由此可見,單是貿易逆差部分,雙方要達成共識已殊不容易。



●知識產權

中國一直被指摘盜竊知識產權,由「山寨」外國品牌、到強制企業技術轉移,受害者也不止是美國。中國歐盟商會於今年初的調查顯示,有20%受訪海外公司遭中方強迫交出技術以換進入當地市場的機會。



據特朗普所言,中國在知識權方面每年搶走「數千億美元」;而美國知識產權盜竊問題委員會(Commission on the Theft of American Intellectual Property)則表示,知識產權盜竊令美國每年損失6,000億美元,而中國是主要元兇。



●政府𥙷貼

今年5月時有報道指出,內地電動車公司蔚來汽車,獲得政府注資15億美元,作新能源車補貼逐步減少的救助措施。特朗普政府認為,中國企業能夠獲得補貼之餘,也能獲政府資金支持,對其他企業並不公平;由中國政府補貼的廉價鋼鐵和鋁等金屬產品也招致美方不滿。



美國貿易代表萊蒂澤(Robert E. Lighthizer)5月時曾指摘,中國違背了「在消除扭曲市場的補貼方面所做出的的承諾」。據報美國希望中國將限制補貼寫入國家的法律,然而,美國自己亦有在汽車業、農業等不同產業採取補貼政策,甚至在2008年金融海嘯後注資拯救私營金融機構。因此,中國在美方自己「其身不正」下,料不會輕易屈服,雙方的矛盾實在難以解決。



●匯率問題

本月初,人民幣兌每美元跌穿「七算」後,美國正式將中國列入「匯率操縱國」名單中,斥中方操控貨幣匯率以「在國際貿易中獲得不公平的競爭優勢」。



匯率操縱國是美國施行貿易制裁手段的依據,意味美國可「合理地」繼續對中國施以關稅,直到成功迫使人民幣回升至正常水平。不過,美國的指控未得到國際間的認同,國際貨幣基金組織(IMF)就認為,人民幣貶值在很大程度上符合中國經濟惡化的狀況。



事實上,在人民幣匯率問題上,中美雙方陷入死結之中。美方撤回關稅的條件之一是人民幣回升;然而人民幣若要升值,則要靠美方先放寬制裁...結果便是現在所看到僵局。



