新股專輯︰康龍化成申主板上市　料集資39億

再有生物科技企業計劃來港上市，中國醫藥研發服務平台康龍化成(300759.SZ)周一(26日)向香港交易所(00388)遞交主板上市申請，高盛、中信里昂證券及東方證券為聯席保薦人。市場消息指，該公司計劃集資5億美元(約39億港元)。



康龍化成今年1月28日在中國深圳證券交易所上市，並籌集資金5.03億元人民幣(下同)，招股價為每股7.66元，上市當日漲停。以周一收市價44.17元計，至今累升4.76倍。據其在深交所公告，該公司發行H股申請已獲中國證監會受理。



據初步招股文件，截至2019年6月底止半年，利潤按年增長30.14%至1.56億元；收入16.36億元，按年上升28.80%，研發開支按年大增83.36%至2668.7萬元。2018年全年利潤達3.35億元，按年升53.58%；收入按年增加26.76%至29.08億元；研發開支為3161.1萬元，增加39.82%。



該公司主要提供實驗室服務、臨床開發服務，以及化學、製造和控制(CMC)服務。過去3年，實驗室服務為其最主要收入來源，收入佔比約65%至70%，今年上半年該部分業務貢獻10.59億元收入，按年升24.31%，惟收入佔比下降2.3個百分點至64.8%。



是次集資所得約30%將用於擴展中國實驗室及生產設施的產能及能力；約10%用於撥付美國及英國業務的進一步擴張；約20%用於建立有關研發生物製劑的醫藥研發服務平台；約15%用於擴展臨床開發服務實力及能力；約15%用於收購；約10%用於一般企業用途及用作營運資金。



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