後市反彈有限？全球最大財富管理公司：看淡股市！

外國傳媒報道，管理資產逾2.48萬億美元、貴為全球最大財富管理公司的瑞銀全球財富管理看淡股市！該機構自歐債危機以來，首次下調全球股票評級至「減持」。



瑞銀全球財富管理首席投資總監Mark Haefelez說：「全球經濟及金融市場的風險正在上升，尤其是中美貿易戰又再升級。」他亦將新興市場股市評級降至「減持」，主因是全球經濟放緩加上貿易戰添壓，該些地區的股市會面臨更多波動。



事實上，早在8月初，該機構已將亞洲區今年企業盈利預測由增長6.3%大降至僅2.8%，並稱台灣及南韓因主要倚賴出口和科技，恐受創更深。



不過，他又指，雖然呼籲「減持」，但對大幅減持股票有保留，主因是美國經濟在2020年應能避過衰退，同時不是每個人都願意放棄股票。



至於中美貿易戰，他認為短期內仍主導市場，投資者要準備好大上大落。

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