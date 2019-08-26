全球禍首是誰？央行行長警告是他　再亂搞想救市都難

外國傳媒報道，隨着中美貿易戰再升級，全球經濟威脅加深，惟目前利率已偏低，反映各國央行救市彈藥不多，令上周有份出席一年一度的Jackson Hole全球央行年會的各國央行行長，也擔心美國總統特朗普正破壞經濟穩定，讓央行想救市都難。



其中，澳洲儲備銀行(即澳洲央行)行長洛威(Philip Lowe)上周六(24日)說：「我們正經歷一連串重大政治衝擊，這些衝擊將轉為經濟衝擊。」當中除了中美問題，還包括香港社會動盪、英國揚言10月31日「硬脫歐」、意大利政治危機恐動搖歐元、日韓貿易衝突、印度封鎖喀什米爾等。



不過，上述問題都不是最重要，央行行長一致表明，特朗普反覆不定的貿易政策，才是對全球經濟的最大威脅。



英倫銀行(即英國央行)行長卡尼指出，貿易戰的規模已「凍結」了全球製造業與企業投資。聯儲局前副主席費希爾亦稱，問題不在國際貨幣體系，而在美國總統身上。



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