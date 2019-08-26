夜市UPDATES：中美仍有變數！美股升幅勁縮　港夜期再插

美國總統特朗普透露，中國主動致電，料中美很快就開始談判，並相信兩國有機會達成協議，惟及後遭內地官媒否認，美股道指周一(26日)早段曾升312點後，升幅快速收窄，目前報25,744點，升115點或0.45%；標指報2,860點，升13點或0.46%；納指報7,798點，升46點或0.60%。港股期指夜市報25,606點，跌55點，低水74點。



美國經濟勢受貿戰拖累，近期2年期與10年期美債孳息率多次出現「倒掛」，目前兩者差距擴大至0.555%，反映未來數季內經濟陷入衰退的機會增加，拖累股市表現。



特朗普於香港時間周一下午時透露，中國周日(25日)晚上打電話予美國貿易談判代表，指希望重回談判桌。他又稱，美國將開始非常認真地與中國對話，料雙方很快就開始談判，相信兩國有機會達成協議。



他說：「中國昨(25日)晚與我們的貿易代表說『返回談判桌』，所以我們會返回談判桌，我認為他們想做一些事。他們已被傷害得很慘，但他們明白是時候做正確的事，我非常尊重，這對世界來說是非常正面的發展。」



美國財長姆紐欽亦表示，只要中方願意停止不公平貿易，美國政府只需要「一秒」就可以簽署貿易協議。



不過，內地官方媒體及後透露，據目前了解，中美最高談判代表近日沒有通電話。雙方在技術層面是保持聯絡，但並沒有如特朗普所說的如此重大。中方並沒有改變定位，亦不會受制於美國的壓力，惟消息無阻美股早段升勢。



另外，今次七國集團(G7)會議也備受關注。G7所有成員國對貿易、匯率、政府支出、英國脫歐登議題似乎都莫衷一是，由於意見分歧過大，本次G7峰會料將是1975年以來，首次結束時不發布聯合公報。



後市方面，由於中美談判未明朗，市場仍然偏向看淡。其中，管理資產逾2.48萬億美元、貴為全球最大財富管理公司的瑞銀全球財富管理最新看淡股市，為自歐債危機以來，首次下調全球股票評級至「減持」。

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