樓價UPDATES：內地生夾份租德福　每月1.68萬

內地學生出動租樓，九龍德福花園兩房單位，獲三名內地學生以每月18,600港元夾租。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區



●筲箕灣廣場1座麗文苑中層J室，實用面積445方呎，三房間隔，望市景及山景，獲租客以18,000元租入，實用呎租約40.4元，業主於2009年5月以215萬元購入，按買入價計算，租金回報約10厘。



●北角和富中心14座低層B室，實用面積1,073方呎，套三房間隔，享全海景，年初放盤叫價2,200萬元，近月市況淡靜，最終大幅減價340萬元以1,860萬元易手，實用呎價17,335元，成交價較銀行估價1,998萬元低7%。



●北角戴姆勒園5座高層H室，實用面積679方呎，套三房間隔，望樓景，原先叫價1,350萬元，最終成功以1,268萬元易手，累減82萬元或6.1%，實用呎價18,675元。



●跑馬地萬俊花園中層B室，實用面積約203方呎，開放式間隔，外望樓景，原開價500萬元，經議價後減價20萬元或約4%，終以480萬元成交，實用呎價約23,645元，原業主在2015年2月，以約393萬元買入上述單位，持貨約4年，現沽出轉手帳面獲利約87萬元，賺價約22%。



●鴨脷洲海怡半島13A座高層D室，實用面積約623方呎，三房連套房間隔，買賣雙方議價後以1,018萬元成交，實用呎價約16,340元，原業主於2007年9月以約200萬元購入，是次轉售帳面獲利約818萬元，物業升值逾4倍。.



─ ─ ─ ─ ─ ─

九龍區



●九龍德福花園J座低層2室，兩房間隔，望市景，實用面積約532方呎，以約19,000元放租約1個月後，吸引新租客洽詢，議價後以18,600元租出，實用呎租約35元，新租客為三名內地客生，心儀單位間隔實用兼新裝修，故睇樓數次後決定合租。



●西南九龍匯璽II第3B座中層H室，一房間隔，望市景，實用面積約362方呎，以約19,500元放租約一星期，接獲外區客洽詢，雙方議價後減價約1,000元，以18,500元租出，呎租約51.1元，新租客為夫婦，心儀單位全新未住過，故睇樓1次後火速決定承租。



●紅磡環海．東岸1B座高層C室，實用面積219方呎，開放式間隔，獲租客以月租12,000元租出，實用呎租約54.8元，業主於2015年11月購入上址，當時作價421萬元，可享租金回報率約3.4厘。



─ ─ ─ ─ ─ ─

新界區



●元朗朗屏8號3座高層E室，實用面積371方呎，一房間隔，叫價600萬元，近日於零議價情況下成功易手，實用呎價16,173元，屋苑對上一宗同呎數單位成交於6月錄得，為3座低層E室，成交價585萬元，實用呎價15,768元，是次成交價多15萬元或2.6%。



●天水圍嘉湖山莊8月錄約43宗租務成交，平均實用呎租約24.8元，其中樂湖居1座高層F室，實用面積449方呎，兩房間隔，以11,500元租出，實用呎租約25.6元，業主於2009年7月以124.2萬元買入單位，現租出單位，回報高達11厘。



●天水圍嘉湖山莊樂湖居13座高層F室，實用面積449方呎，兩房一廳間隔，區內客以502萬元購入，實用呎價為11,180元。



●屯門居屋悅湖山莊11座高層A室，實用面積588方呎，三房兩廳設計，減價20萬元，獲綠表買家於未補價第二市場以400萬元購入，實用呎價6,803元。



●屯門華都花園4座低層E室，實用面積533方呎，三房兩廳設計，減價20萬元，獲區內首置客即睇即買，成交價550萬元，實用呎價10,319元。



●屯門公屋良景邨良俊樓低層22室，實用面積443方呎，兩房兩廳設計，新買家為區內白表客，由於購買證即將到期，近日積極覓盤，決定以未補價第二市場價222萬元購入自用，實用呎價5,011元。



●粉嶺花都廣場本月暫錄約3宗成交，新近錄得2座中層C室，實用面積413方呎，兩房間隔，以538萬元易手，實用呎價13,027元。



●大埔太和中心1座高層E室，實用面積294方呎，兩房一廳間隔，獲買家以480萬元承接，實用呎價16,327元，較屋苑上月一個同類型單位，為2座高層F室，實用面積同為294平方呎，以500萬元沽出，是此單位成交價低20萬元或4%。



●馬鞍山迎濤灣A座低層E室，實用面積487方呎，兩房間隔，月租原先叫租價18,000元，獲區內租客以月租17,800元承租，實用呎租36.6元，業主早於2018年以600萬元購入，單位現以1.78萬元租出，可享租金回報率3.6厘。



●馬鞍山公屋恒安邨恒海樓中層21室，實用面積489方呎，三房兩廳間隔，獲買家以未補價第二市場價270萬元承接，實用呎價5,521元



●馬鞍山夾屋雅景臺3座低層C室，實用面積656方呎，四房間隔，座向東南，原先開價850萬元，累減80萬元或9.4%，成功獲區內買家，於已補價自由市場以770萬元購入，實用呎價11,738元。



●沙田富豪花園碧華閣高層B室，實用面積725方呎，望河景，獲買家成功以973萬元承接，實用呎價13,421元，原業主於2006年3月購入上址，當時作價310萬元，持貨13年多至今轉售，帳面獲利663萬元，期內升值約2倍。



●沙田第一城1座低層B室，實用面積451方呎，三房間隔，叫價690萬元，放盤3個月，獲買家以660萬元承接，實用呎價14,634元，原業主於2008年2月購入，當時作價279萬元，持貨11年多至今沽出，帳面獲利381萬元，期內升值約1.4倍。



●大圍盛薈2座南翼低層B室，實用面積約958方呎，四房套連儲物室間隔，望園景，於日前獲租客以33,000元承租，實用呎租約34元，業主在2011年3月，以約937.9萬元買入，現租出可享租金回報率約4.2厘。



●大圍盛薈1座南翼低層C室，實用面積961方呎，四房連套房間隔，以35,000元租出，實用呎租36.4元，新租客感屋苑位置方便，間隔合用，即租入自住，業主於2012年以1,122萬元購入，租出單位可享約3.7厘租金回報。



●大圍瑞峰花園2座高層A室，實用面積1,592方呎，三房間隔，獲區內買家以2,100萬元連車位承接，實用呎價13,191元，原業主於1993年7月以688萬元購入上址，持貨26年至今轉售，帳面獲利1,412萬元離場，期內升值逾2倍。

－－－－－－

立即參加「賞您睇」：https://reward.on.cc/theclub/promote/index.html

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。