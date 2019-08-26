貿戰累鬥累！美國設備出貨量創近3年最大跌幅

外國傳媒報道，美國7月商業設備訂單雖然連續第3個月增加，惟此類商品的出貨量創下2016年10月以來最大跌幅，表明由於全球經濟增長放緩和貿易緊張局勢加劇，資本投資仍不溫不火。



美國商務部周一(26日)公布的數據顯示，7月不含飛機的非國防資本品訂單增長0.4%，6月數據則向下調整為增長0.9%。該指數是衡量企業投資狀況的代理指標。不含飛機的非國防資本品出貨量下降0.7%，按年持平，這是用於國內生產總值(GDP)計算的一項指標。



設備出貨量下滑表明在本月美中貿易戰升級之前，美國企業對資本支出依然持謹慎態度。不確定的貿易政策，更加疲弱的全球製造業狀況和經濟衰退擔憂，可能會繼續限制未來幾個月的投資。



最近發布的其他數據也顯示，製造業裂痕進一步擴大。舉例來說，主要反映私人企業的IHS Markit採購經理指數(PMI)自2009年以來首次出現萎縮；堪薩斯城聯儲工廠活動指數萎縮。這表明美國經濟持續面臨阻力。

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