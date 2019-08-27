歐股收市上揚　Kingspan逆市挫逾半成

美國總統特朗普稱中國希望重啟貿易談判，市況有喘定迹象，歐股周一向好。法國CAC指數收報5,351點，升24點或0.45%；德國DAX指數收報11,658點，升46點或0.4%。英國股市周一休市。



歐洲Stoxx 600指數收報371點，微跌0.02%。



特朗普周一說︰「中國昨(25日)晚打電話給我們的貿易人員，並說『讓我們回到談判桌』。所以我們將重新回到桌面，我認為他們(中國)想做點甚麼。他們受到了非常嚴重的傷害，但明白這是正確的做法，我非常尊重這種做法。」



個股方面，愛爾蘭建材公司Kingspan Group上半年稅前利潤增長18%，股價先升後回軟，全日下瀉5.06%。



德國地產公司Deutsche Wohnen全日下跌2.96%。有報道指，柏林政府計劃將租金價格設定每8歐元一平方米的上限。



丹麥助聽器製造商GN Store Nord股價急跌4.88%，為歐洲Stoxx 600指數表現最差的成分股。



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