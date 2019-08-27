胡孟青：內銀興衰還看貸款質素

國務院常務會議表明，要促進實質借貸利率下降及解決融資難，完善貸款市場報價利率。未幾，人民銀行很快就作出一系列宣布，完善利率機制。



內地銀行之前用的貸款利率，絕大部分是參照基準利率，1年期是四厘三五。隨着貸款市場報價利率完善之後，新批貸款的利率因為計算上有變，變相令到利率回落。這個被人行形容為利率市場改革「最後一哩路」完成後，餘下來就是利率兩軌合一。



所謂完善貸款市場報價利率機制，是銀行會按照目前的中期借貸便利利率(MLF)，再考慮銀行本身的資金成本及風險等，加上數個點子。以目前三厘三的中期借貸便利利率計，利率自然較現在為低。由於人行是中期借貸便利利率的決策機構，對貸款市場利率的傳導有更大作用及主導，筆者反而有興趣的是，人行會否在整個利率報價上，也設定逆周期因子，在不正式調整利率情況下，都可能因外圍或客觀環境，每月作出一個更合適調節。



可以參與為貸款市場利率報價的銀行，由十家增加十八家；除原有全國性商業銀行之外，加上了網上銀行的微眾及網商。外資行有花旗及渣打，反而未見滙豐的名字，似乎外界又會有不少揣測吧。同一時間，人行加入網商銀行等的報價資格，以其規模及盈利能力計，其實存在一定疑問，但從另一角度看，這亦反映，其實近年中小企借貸來源，不少已經轉移至審批較快及要求較寬鬆的網上金融機構了。



事實上，市場對人行利率機制改革一直寄以一定期望，但結果首次按新機制下的報價，利率僅較之前低五至六點子左右，實在微不足道。無可否認，在不正式宣布減息的情況下，實現減息，僅僅五至六點子的下調，既可以代表旨在逐步實現利率下降，亦或顯示央行要同時照顧銀行盈利及利差表現。政策既然要照顧所有持份者，貨幣政策刺激經濟卻來得象徵式，球又要拋回財政政策的一方了。



人行介入，在貸款利率市場的政策傳導及定價上有更大角色，利率既然變相已下調，餘下來最大責任就是內地銀行。凡事會有循環，如果貸款質素沒有改善、甚至惡化，人行下一次又要回復處理不良資產的工作了。



獨立股評人 胡孟青



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