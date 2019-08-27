蔡志明及曹貴子共同擁有　康健持股遭凍結

康健國際(03886)發公告指出，公司近期獲知會，於2019年7月30日，英屬維爾京群島(BVI)高等法院之東加勒比最高法院已經授出針對Broad Idea International Limited之凍結令，Broad Idea被限制以任何方式出售、處置或者縮減其任何資產之價值(價值最多約為7,558.34萬美元)，折合約5.89億港元，不論該等資產是否位於BVI境內或境外。



根據公開資料，有「玩具大王」之稱的康健副主席兼非執行董事蔡志明，以及康健創辦人曹貴子共同持有Broad Idea。



是次凍結令所涉及Broad Idea之資產，包括其持有之14.18億股康健股份，相當於已發行股本的18.85%。直至法院進一步頒令前，凍結令將具有法律效力。康健正在就此事尋求法律意見。公司股份自2017年11月27日起停牌，並將繼續停牌，直至另行通知為止。



2017年尾刮起的細價股風暴，康宏環球(01019)入稟高等法院向風暴主角「殼股大玩家」曹貴子等人追究不當轉移資產，相關的入稟狀便提到蔡志明與曹貴子之間的千絲萬縷關係，康宏指蔡被公認為曹的重要「金主」(Funder)，蔡、曹亦是長期商業拍檔。



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