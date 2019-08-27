林嘉麒：短線難重越二萬六關

大市早前回穩依靠的多個因素，包括憧憬環球央行放水、中美貿易關係未太差、人民幣一度回穩等，惟經過一個周末後氣氛迅即逆轉，情況似乎甚不樂觀。



首先，面對環球經濟放緩，市場早已期待各國央行將會放水，焦點放在上周五的環球央行年會Jackson Hole，更期望美國聯儲局主席鮑威爾釋放更多鴿派言論，奈何他只表示聯儲局將酌情採取行動，以保持經濟的健康發展，並未提及聯儲局可能以多快的速度減息。鮑威爾提到面對環球多個不明朗因素，意指聯儲局需要忽略短期市場動盪，關注美國經濟的總體表現。就算聯儲局上次會議曾提及會考慮中美貿易談判情況，按鮑威爾的言論所見，聯儲局在行動上確實遲緩，對中國上周五對750億美元的美國商品徵收報復性關稅似乎未太緊張。



儘管早前美國宣布對華部分進口關稅延後，但實質上部分將於9月1日即本周日開始加徵，事實是中美貿易戰已迅速升級。國務院上周五宣布對美國政府早前向約3,000億美元中國商品加徵一成關稅作出反制措施，分別在9月1日和12月15日生效，與美方加稅日期相同。另外，由12月15日午夜起，對原產美國的汽車及零部件，恢復加徵25%和5%關稅。由條款上可見，中方態度強硬，與早前多次提及的「對等」言論相同。而中方的反制措施惹來美國的激烈反應，總統特朗普隨即在宣布將5,500億美元中國商品的關稅再上調5%，並要求美國企業立即開始尋找中國的替代品，包括將生產線搬回美國。



雙方貿易摩擦進一步升級，而且距離9月1日的關稅開徵不到一星期，時間緊迫下，雙方能夠再暫緩機會相當低。一旦關稅在9月開始實施，不單止加重雙方企業壓力，加深對經濟影響，更會令原定9月的中美面對面貿易談判的氣氛更差，雙方差距進一步拉闊。



對於中國方面，貿易戰升溫，戰火再次蔓延至匯市，拖累人民幣短期走勢。上周人民幣曾稍見回穩，但昨日人民幣兌一美元即期匯率開市迅即大跌，及後加大跌幅，創過2008年2月27日以來的新低。離岸人民幣同樣走低，再度失守7.1大關，一度觸及7.1926的新低。預期中國在反制措施下，料人民銀行會維持人民幣有序貶值，短期或未必會急跌，惟中線走勢並不樂觀。



另一方面，面對中美關係轉為不明朗，人民銀行卻未見放水。內地昨日迎來貸款市場報價利率(LPR)改革後首個中期借貸便利(MLF)利率調整窗口。針對到期的1,490億元(人民幣‧下同)MLF，人民銀行輕微增量續作1,500億元MLF，而中標利率未見下調，只是持平於3.3%。再者，人行暫停了逆回購操作，公開市場有200億元逆回購到期，即全口徑計，昨日淨回籠了190億元。上述操作未見人行有放水迹象，相信加深了投資者的失望。改革後首個LPR並沒有對稱降息，跌幅亦不超預期，可見央行態度上仍偏緊。



在多個因素下，料港股短線重上26,000點大大減低，恒生指數本周期結或會有輕微反彈，建議伺機減持倉位。





宏滙資產管理董事及投資策略總監 林嘉麒(作者為註冊持牌人士)



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